التشيك ترفض التعليق على اتهام لمستشار رئيس "روس كوسموس" بالتعاون مع استخباراتها

رفضت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية سوزان شتيهوف، التعليق على اتهام إيفان سافرونوف مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، بالتعاون مع الاستخبارات التشيكية.

وأكدت المتحدثة، لوكالة "إنترفاكس"، أنه لا توجد لدى الوزارة تعليقات على هذا الموضوع.

يوم أمس تم الإعلان عن اعتقال سافرونوف بالقرب من منزله في موسكو يوم الثلاثاء، بتهمة الخيانة. وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، قد اتهم سافرونوف بالخيانة العظمى بنقل معلومات سرية تخص التعاون العسكري التقني بين روسيا ودول أخرى، وصناعاتها الدفاعية، إلى بلد عضو في حلف الناتو.

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تجدر الإشارة إلى أن سافرونوف كان يتخصص بالملفات العسكرية والصناعات الفضائية أثناء عمله الصحفي، لكن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى علاقة توقيف سافرونوف بعمله الصحفي.

المصدر: انترفاكس