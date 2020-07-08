واشنطن تقيّد منح التأشيرة لمسؤولين صينيين يمنعون وصول الأجانب إلى التبت

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، فرض حظر جديد على التأشيرات للمسؤولين الصينيين المتورطين في تقييد وصول الأجانب إلى التبت، وسط العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين.

وقال الوزير في بيان نشرته الخارجية، إن "الحكومة الصينية عرقلت بشكل منهجي وصول الدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين الآخرين والصحفيين والسياح إلى مناطق التبت تحت الحكم الصيني وفرضت قيود التأشيرة كإجراء متبادل".

وأضاف: "الولايات المتحدة تسعى إلى معاملة عادلة وشفافة ومتبادلة من الصين لمواطنينا".

وتابع: "في الوقت ذاته يتمتع مسؤولو لجان المقاومة الشعبية وغيرهم من المواطنين بوصول أكبر بكثير إلى الولايات المتحدة".

ويدعو القرار إلى منع المسؤولين الصينيين المتورطين في تقييد الدخول إلى التبت، من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم فيه على الصين.

المصدر: RT