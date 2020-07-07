الرئيس البرازيلي: أشعر بتحسن عقب البدء بالعلاج

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالتحسن بعد بدء علاجه، وذلك بعد أنباء عن ظهور أعراض "كوفيد – 19" عليه أمس الاثنين.

وقال بولوسنارو في حديث متلفز، إنه يشعر أن "حالته الصحية أفضل من أمس"، إلا أنه ألغى زيارة إلى ولاية باهيا البرازيلية كانت مقررة.

وصرح بولوسونارو أمام مؤيديه، يوم الاثنين، أنه زار المستشفى، مضيفا أن الفحص أظهر أن ريئتيه "نظيفتان".

وقبل ذلك بقليل، أفادت قناة "سي إن إن البرازيل" وصحيفة "إستادو دي ساو باولو" بظهور أعراض المرض لدى بولسونارو، وأنه خضع للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"