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المكسيك: نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و480 وفاة

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المكسيك: نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و480 وفاة
Reuters CARLOS JASSO
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4902 إصابة جديدة بفيروس كورونا و480 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت الوزارة يوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 261 ألفا و750 حالة، وحصيلة الوفيات 31119 حالة.

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ورجحت وزارة الصحة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكثر مما تم تسجيله رسميا.

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت خامس أكبر حصيلة ضحايا كورونا حتى الآن، حيث تتقدم عليها الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.

كما تدخل المكسيك ضمن الدول العشر في أكبر عدد من الإصابات بالفيروس عالميا.

المصدر: رويترز

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