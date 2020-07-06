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كوريا الشمالية ترفض التفاوض مع واشنطن

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كوريا الشمالية ترفض التفاوض مع واشنطن
Reuters
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أعلنت كوريا الشمالية رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل تقارير عن لقاء محتمل على مستوى القمة، ودعوات كوريا الجنوبية لعقد مثل هذا اللقاء.

وجاء في بيان لمدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية لكوريا الشمالية كوون جونغ غون، نقله إعلام بيونغ يانغ الرسمي الاثنين، أن كوريا الشمالية "حددت موقفها بوضوح" في ما يخص رفض المفاوضات.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لعرض أي شيء جديد، وتستغل الموضوع لتسوية "الأزمة السياسية الداخلية".

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كما دعت بيونغ يانغ جارتها الجنوبية إلى "عدم التدخل في شؤون الآخرين"، مضيفة أن سيئول تستفيد من "الشائعات غير المناسبة" حول لقاء جديدة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتداولة في وسائل الإعلام حول احتمال عقد قمة جديدة بين كيم وترامب، وتعليقات المسؤولين بهذا الشأن.

وأعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، عن أمله بانعقاد قمة جديدة بين ترامب وكيم قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات

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