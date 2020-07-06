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ترامب يغرد عن "حبل المشنقة"

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ترامب يغرد عن
AFP TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" متسائلا، حول ما إذا اعتذر سائق سباقات ناسكار بوبا والاس، عن "حبل المشنقة" الذي تسبب في جدل بالأوساط الأمريكية.

وقال ترامب: "هل اعتذر بوبا والاس لجميع سائقي ومسؤولي سباقات ناسكار العظماء الذين ساعدوه، ووقفوا إلى جانبه، وكانوا مستعدين للتضحية بكل شيء من أجله، ليكتشفوا أن الأمر برمته كان مجرد خدعة أخرى؟".

وأضاف: "لقد تسبب هذا الأمر، والقرار الخاص بالعلم في تحقيق أدنى عائدات على الإطلاق لسلسلة السباقات"، مشيرا إلى حظر العلم الكونفدرالي في سباقات ناسكار، حيث يعتبر الكثيرون العلم الكونفدرالي رمزا للعنصرية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت لاحق، أن "الحبل تم تثبيته العام الماضي، وعلى الرغم من تشكيله مثل حبل المشنقة، كان يتم استخدامه لفتح باب المرآب".

وقال المكتب، إنه "لم يكن أحد يعرف في ذلك الوقت أنه سيتم تخصيص المرآب لفريق والاس".

ووقعت الحادثة، حين تم العثور على "حبل المشنقة" قبل أسبوعين في مرآب يستخدمه والاس، وهو السائق الوحيد من أصول إفريقية في سلسلة السباقات واعتبرت الحادثة في حينها "عنصرية".

المصدر: "دونالد ترامب – تويتر + وكالات"

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