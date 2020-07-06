ترامب يغرد عن "حبل المشنقة"

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" متسائلا، حول ما إذا اعتذر سائق سباقات ناسكار بوبا والاس، عن "حبل المشنقة" الذي تسبب في جدل بالأوساط الأمريكية.

وقال ترامب: "هل اعتذر بوبا والاس لجميع سائقي ومسؤولي سباقات ناسكار العظماء الذين ساعدوه، ووقفوا إلى جانبه، وكانوا مستعدين للتضحية بكل شيء من أجله، ليكتشفوا أن الأمر برمته كان مجرد خدعة أخرى؟".

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

وأضاف: "لقد تسبب هذا الأمر، والقرار الخاص بالعلم في تحقيق أدنى عائدات على الإطلاق لسلسلة السباقات"، مشيرا إلى حظر العلم الكونفدرالي في سباقات ناسكار، حيث يعتبر الكثيرون العلم الكونفدرالي رمزا للعنصرية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت لاحق، أن "الحبل تم تثبيته العام الماضي، وعلى الرغم من تشكيله مثل حبل المشنقة، كان يتم استخدامه لفتح باب المرآب".

وقال المكتب، إنه "لم يكن أحد يعرف في ذلك الوقت أنه سيتم تخصيص المرآب لفريق والاس".

ووقعت الحادثة، حين تم العثور على "حبل المشنقة" قبل أسبوعين في مرآب يستخدمه والاس، وهو السائق الوحيد من أصول إفريقية في سلسلة السباقات واعتبرت الحادثة في حينها "عنصرية".

المصدر: "دونالد ترامب – تويتر + وكالات"