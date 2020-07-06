البرازيل تسجل 620 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الاثنين، تسجيل 20229 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و620 وفاة.

وأضافت الوزارة أن "البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65487 حالة".

وسجلت البرازيل الأحد 602 وفاة، و26051 إصابة جديدة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجدة، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"