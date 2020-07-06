قاب قوسين من إغلاق جديد.. إسرائيل تعيد فرض قيود صارمة لردع كورونا

في ظل ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين عن فرض سلسلة قيود صارمة بهدف كبح جماح الجائحة.

وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومي ترأسه اليوم لمناقشة الإجراءات الجديدة من أن إسرائيل أصبحت الآن "على بعد خطوة واحدة عن إغلاق شامل جديد".

ولفت نتنياهو إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل تشهد ارتفاعا مضطردا يوميا، مما يؤدي إلى زيادة عدد المصابين بحالات خطيرة، على عكس التقديرات السابقة.

وتابع: "هناك حاليا حوالي 90 مريضا بحالات خطيرة، وهذا العدد يتضاعف كل أربعة أيام. إذا لم نتصرف الآن، فالنتيجة ستكون مئات، بل أكثر من ألف مصاب بحالة خطيرة ربما في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيؤدي إلى شلل أجهزتنا".

وأعرب نتنياهو عن التزام حكومته باتخاذ "خطوات فورية من أجل الاستغناء عن الحاجة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة بكثير لاحقا".

يتبع..