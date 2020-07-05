اشكنازي: نحن نتخذ إجراءات والأفضل عدم ذكرها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي يوم الأحد ردا على سؤال حول سلسلة من الانفجارات التي هزت مواقع مرتبطة بايران وبرنامجها النووي،

أن إسرائيل تتخذ اجراءات لوقف التهديد النووي الايراني.

وقال "لدينا سياسة طويلة المدى على مدار العديد من الإدارات بعدم السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية". "إن هذا النظام [الإيراني] بهذه القدرات يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ، ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح لهم بإقامة كيان على حدودنا الشمالية".

لذلك ، "نحن نتخذ إجراءات من الأفضل تركها دون ذكرها".

المصدر: وكالات