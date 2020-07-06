كورونا في إيران.. 160 وفاة وأكثر من 2600 إصابة جديدة

بقيت زيادة الوفيات اليومية بفيروس كورونا مرتفعة في إيران مع تسجيل 160 حالة جديدة بعد الرقم القياسي 163 أمس الأحد، فيما تم رصد 2613 إصابة جديدة، ما يفوق مؤشرات الثلاثة أيام الماضية.

وحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، فإن حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشيه بلغت 243051 حالة، منها 11731 حالة وفاة.

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وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 204083، بينما بقي 3201 مصابا في حالة صحية حرجة.

وحسب الوزارة، فإن 9 أقاليم وهي خوزستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان وبوشهر وخراسان وإيلام، تبقى في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

وتصنف 6 أقاليم أخرى هي غلستان والبرز وكرمان ويزد وهمدان وسيستان وبلوشيستان، على أنها في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT