أنباء عن بدء عملية سحب متبادل للقوات بين الهند والصين في مناطق حدودية متنازع عليها

ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الاثنين أن عملية لفض الاشتباك بين القوات الهندية والصينية قد بدأ تنفيذها في مناطق حدودية متنازع عليها بين البلدين.

وذكرت وكالة ANI أن بدء العملية في وادي جالوان بمنطقة لاداخ جاء نتيجة اتصالات دبلوماسية وعسكرية مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية.

The disengagement of Indian & Chinese troops in Galwan, Ladakh has begun. This is a result of intense diplomatic, military engagement & contacts in the past 48 hours. Details are awaited. These meetings followed PM Modi's visit to Leh where a decisive & firm message was sent out. — ANI (@ANI) July 6, 2020

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية هندية أن الجيش الصيني أعاد الخيام والمركبات والقوات إلى مسافة كيلومتر أو كيلومترين من المواقع التي تم الاتفاق على فض الاشتباك فيها خلال محادثات بين العسكريين.

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وأضافت أن المركبات المدرعة الثقيلة الصينية ما زالت موجودة في عمق مناطق بوادي جالوان، وأن الجيش الهندي يراقب الوضع بحذر.

يأتي هذا التطور بعد اشتباك بين الجيشين الهندي والصيني في وادي جالوان الشهر الماضي.

وتبادلت نيودلهي وبكين اللوم على هذا الاشتباك الذي قالت الهند إن خسائرها فيه بلغت 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بينما لم تكشف الصين عن عدد خسائرها، مع أن الجانب الهندي قال إنها وصلت إلى 40 قتيلا.

المصدر: وسائل إعلام هندية