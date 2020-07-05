اليونان تمنع دخول الوافدين من صربيا حتى 15 يوليو

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأحد، أنها لن تسمح بدخول القادمين من صربيا اعتبارا من السادس وحتى 15 يوليو، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ذروة موسم السياحة.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلغراد يوم الجمعة، وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.

وقالت السلطات اليونانية، إنها لن تسمح بدخول القادمين من صربيا اعتبارا من غد الاثنين الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، باستثناء الحالات الضرورية.

ورفعت اليونان التي تعتمد على السياحة بشدة، كل قيود السفر في أول يوليو، لكنها قالت إنها ستراجع القواعد بشكل دوري.

ونجحت اليونان حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس وسجلت نحو 3500 حالة إصابة وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى ويرجع ذلك في الأساس إلى إعلان الحكومة فرض إجراءات العزل مبكرا في كافة أرجاء البلاد.

المصدر: رويترز