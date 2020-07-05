المكسيك.. وفيات كورونا تتجاوز الـ30 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بلغت 30366 حالة، بعد تسجيل 523 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما وصل مجموع الإصابات بالفيروس إلى 252165 حالة مسجلا زيادة بواقع 6014 حالة منذ يوم الجمعة.

وكانت الحكومة المكسيكية قالت في وقت سابق إن العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

وذكرت إذاعة "ميلينيو" استنادا إلى بيانات غير منشورة من السجل المدني للبلاد أن عدد الوفيات جراء الفيروس حتى 19 يونيو الماضي، أعلى بنحو ضعفي الأرقام المعلنة رسميا.

المصدر: رويترز