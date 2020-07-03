المكسيك تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك يوم الخميس تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة تسجلها البلاد في 24 ساعة.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء التفشي في المكسيك إلى 238511 حالة، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

كما سجلت البلاد 679 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 29189.

وبلغ تفشي فيروس كورونا في العالم مستويات قياسية جديدة، وخاصة في الأمريكيتين، حيث يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى.

ورجحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن تسجل أمريكا اللاتينية 400 ألف وفاة بسبب الفيروس خلال الأشهر الثلاثة القادمة إن لم تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة.

المصدر: "رويترز"