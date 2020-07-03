 
مباشر

المكسيك تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس

أخبار العالم

المكسيك تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس
AFP Alfredo ESTRELLA
تدابير احترازية ضد كورونا في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o89a

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك يوم الخميس تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة تسجلها البلاد في 24 ساعة.

إقرأ المزيد
العالم يشهد مستويات قياسية لوتائر تفشي الجائحة خاصة في القارة الأمريكية
العالم يشهد مستويات قياسية لوتائر تفشي الجائحة خاصة في القارة الأمريكية

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء التفشي في المكسيك إلى 238511 حالة، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

كما سجلت البلاد 679 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 29189.

وبلغ تفشي فيروس كورونا في العالم مستويات قياسية جديدة، وخاصة في الأمريكيتين، حيث يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى.

ورجحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن تسجل أمريكا اللاتينية 400 ألف وفاة بسبب الفيروس خلال الأشهر الثلاثة القادمة إن لم تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا