سوريا.. زوجة بريطاني جرد من جنسيته تطالب "النصرة" بإطلاق سراحه

دعت زوجة شخص يعرف عن نفسه بأنه عامل إغاثة جرد من جنسيته البريطانية، إلى إطلاق سراحه بعدما اعتقلته "هيئة تحرير الشام" في إدلب.

واعتقل تنظيم "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) توقير شريف (33 عاما) في 22 يونيو، حسب داعميه.

وقالت زوجته راكيل هايدن بست، في تصريح لوكالة "فرانس برس" من بلدة أطمة قرب الحدود التركية: "لم تبلغنا هيئة تحرير الشام بشيء ولا حتى التهم ضده"، مضيفة أنها تعمل جاهدة للحصول عن معلومات بشأن اعتقاله.

وسألت: "سمعنا بأنه بريء.. إذا كان بريئا فلماذا تحتجزونه في السجن؟".

ووصل شريف البريطاني المولود والمتحدر من أصول باكستانية إلى سوريا في 2012، بحسب منظمة "تطورات حية من سوريا" التي أسسها مع زوجته.

وجردته بريطانيا من الجنسية عام 2017 متهمة إياه بالارتباط بجماعة على صلة بتنظيم القاعدة لم تحددها، بحسب وسائل إعلام بريطانية، لكن شريف نفى التهم.

ولم تعلق "هيئة تحرير الشام" على اعتقال شريف الذي يتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر بين المجموعة وغيرها من الفصائل المقاتلة في منطقة إدلب.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن شريف اعتقل على خلفية علاقته المشبوهة بفصائل إسلامية منافسة.

المصدر: أ ف ب