طلاب أمريكيون ينظمون حفلات مختلطة ويرصدون جائزة لأول من يصاب منهم بكورونا

أكدت عضو مجلس مدينة توسكالوسا في ولاية ألاباما الأمريكية سونيا ماكينستري، أن مجموعة من الطلاب الجامعيين نظموا حفلات مختلطة لإصابة بعضهم البعض عمدا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماكينستري إن "الطلاب رصدوا جائزة مغرية لأول شخص يصاب بالفيروس من بين المشاركين، وأن الحفل حضره عدد من المصابين".

وتابعت: "الطلاب وضعوا المبلغ المالي في وعاء كجائزة للمصاب الأول... هذا غير منطقي... هم يفعلون ذلك عن قصد".

من جهته، أكد رئيس فريق الإطفاء في المدينة راندي سميث لمجلس المدينة، أن مسؤولي الإطفاء تيقنوا من أن "بعض الطلاب حضروا حفلات على الرغم من علمهم أنهم مصابون".

وقال: "اعتقدنا في البداية أنها مجرد دعابة، ولكن بعد إجراء بعض التحريات، اكتشفنا أن الحفلات حقيقية".

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا بغصابات ووفيات كورونا، حيث سجلت 129476 وفاة، ومليونين و812976 إصابة.

المصدر: "نيويورك تايمز"