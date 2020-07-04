ملك إسبانيا يعتزم زيارة مدينة سبتة ما قد يثير حفيظة المغرب

بعد مرور 13 سنة على آخر زيارة لملك إسباني إلى مدينة سبتة وما أثارته من غضب في المغرب، تحدثت تقارير إعلامية عن عزم العاهل الإسباني فيليب السادس، زيارة المدينة في الأسابيع القادمة.

ونقلت وسائل إعلام وفقا لمصادر حكومية، أن العاهل الإسباني سيقوم بزيارة إلى مدينة سبتة في الأيام المقبلة، في إطار جولة قادته في وقت سابق إلى جميع أنحاء البلاد، إذ بدأت الرحلة الملكية بأرخبيل جزر الكناري وجزر البليار، لتشمل في الأخير مدينتي سبتة ومليلية.

كذلك تحدثت الصحافة الإسبانية أن المدينيتن تدخلان ضمن أجندات الزيارة الملكية المخصصة لكل أنحاء البلاد، ومن "المحتمل جدا أن تكون خلال نهاية الشهر الحالي".

ووفقا لما أفاد به المتحدث باسم القصر الملكي الإسباني، "لا توجد أخبار رسمية حول هذه الزيارة، التي سيقوم بها دون فيليب ودونا ليتيزيا إلى سبتة ومليلية نهاية يوليوز"، معتبرا أن "القصر الملكي الإسباني لم يتخذ في الوقت الحالي أي قرار بشأن سبتة ومليلية".

ولم يزر العاهل الإسباني فيليب قط مليلية، لا كأمير ولا كملك، وذلك منذ توليه العرش قبل خمس سنوات.

وتعود آخر زيارة ملكية لعاهل إسباني إلى إحدى مدينتي سبتة ومليلة إلى عام 2007، عندما زار الملك دون خوان كارلوس والملكة دونيا صوفيا مدينة مليلية، وقد أعرب المغرب عن رفضه آنذاك لتلك الزيارة واعتبرها "مساسا باستقرار البلاد واستفزازا للشعور العام المغربي".

المصدر: هسبريس