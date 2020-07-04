ترامب يدين مظاهر "الفاشية اليسارية المتطرفة الجديدة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أنصار "الفاشية اليسارية المتطرفة الجديدة" في الولايات المتحدة، يريدون تدمير تاريخ البلاد و "الإطاحة بالثورة الأمريكية".

وأضاف ترامب، في كلمته مساء الجمعة في ولاية داكوتا الجنوبية في احتفال بمناسبة عيد الاستقلال: "تشهد بلادنا حملة لا ترحم لتدمير تاريخنا، والتشهير بأبطالنا، ومحو قيمنا والقيام بحقن إيديولوجي لأطفالنا. تحاول الحشود الغاضبة تحطيم تماثيل مؤسسينا. يعتقدون أن الشعب الأمريكي ضعيف، وهش البنية ويفضل الخنوع. لكن الأمر ليس كذلك بتاتا".

ووفقا له، فإن "المخربين الذين يحاولون الإطاحة بالتماثيل التاريخية، يسعون إلى تدمير روابط الحب والإخلاص" التي يكنها الأمريكيون للولايات المتحدة ولبعضهم البعض. وقال ترامب: "هدفهم ليس أمريكا الأفضل. هدفهم إنهاء أمريكا".

وشدد ترامب، على أن ظهور "هذه الفاشية اليسارية المتطرفة الجديدة يتطلب الولاء المطلق"، وهو في جوهره يبقى شموليا. وقال ترامب: "بدون أي شك هذه الثورة الثقافية اليسارية مصممة للإطاحة بالثورة الأمريكية".

المصدر: تاس