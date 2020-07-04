مقتل طفل خلال إطلاق نار داخل متجر في ألاباما

لقي طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، مصرعه في مدينة هوفر بولاية ألاباما الأمريكية، خلال إطلاق الرصاص في أحد المراكز التجارية.

ووفقا للشرطة المحلية، وقع الحادث في مركز التسوق التجاري Rivershase Galleria، في الساعة 15.18 بالتوقيت المحلي.

ولم ترد أية تفاصيل أخرى، بما في ذلك عن الدوافع وأسباب الحادث، وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأضافت في تغريدة على "تويتر": "عاجل: للأسف قتل طفل في الثامنة من عمره في وقت سابق من اليوم في Galleria. سنبذل كل الجهود الممكنة لتوقيف الجناة وتقديمهم إلى العدالة. التحقيق مستمر".

المصدر: نوفوستي