ألمانيا تقرّ عقوبة التقاط الصور من تحت التنورة

وافق البرلمان الألماني على تشريع يجرّم التقاط الصور الجنسية خلسة، والتقاط الصور أو التسجيلات المصورة غير المصرح بها لضحايا الحوادث.

الخطوة الألمانية تجعل التقاط الصور "لما تحت التنورة" جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة أو حبس قد يصل إلى عامين، وذلك بعد صدور تشريعات في إنجلترا وويلز وفرنسا تعاقب على التقاط مثل هذه الصور.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبريشت وفق موقع "دويتشه فيلله"، إن التقاط مثل هذه الصور للنساء "انتهاك مخز لخصوصيتهن، وخرق لحق تقرير المصير الجنسي".

المصدر: وكالات