البرازيل تقترب من عتبة الـ1.5 مليون إصابة بكورونا

تتجه البرازيل نحو حاجز الـ1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، وذلك في وقت ترفع فيه مدن البلاد قيود العزل رغم تدهور الحالة الوبائية.

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وتشهد البرازيل وهي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد أودى الفيروس بحياة أكثر من 60000 مصاب في البرازيل.

وفي آخر إحصائية حول تطورات الحالة الوبائية في البلاد، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الخميس، تسجيل 1252 وفاة، و48105 إصابات جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الإصابات 1496858 حالة، والوفيات 61884.

المصدر: وكالات