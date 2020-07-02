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كورونا.. نحو 62 ألف وفاة بالفيروس في البرازيل

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كورونا.. نحو 62 ألف وفاة بالفيروس في البرازيل
AFP Mauro PIMENTEL
رجل يرتدي كمامة واقية من كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس، أنه تم تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61884.

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وسجلت 48105 إصابات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفا و858 حالة، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

المصدر: وكالات

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