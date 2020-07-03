تقرير للفاتيكان: 64 بلاغا عن أنشطة مشبوهة عام 2019

أعلنت الهيئة الفاتيكانية للاستخبارات المالية "AIF"، أنها قامت عام 2019 بتكثيف عملها في جميع مجالات النشاطات، وتعزيز أشكال التعاون مع هيئات الدولة والولايات القضائية الأخرى.

وقال مدير الهيئة جوزيبي شيلتزر في تقريره لعام 2019، والذي صدر الجمعة، إنه "بالتفصيل، تلقينا في مجال المعلومات المالية، 64 بلاغا عن أنشطة مشبوهة، منها 55 من كيانات خاضعة للإشراف و4 من سلطات الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان".

وأضاف: "أمرت بأربعة تدابير وقائية، بما في ذلك حجب حساب جار واحد، وأرسلت 15 تقريرا إلى مكتب مروج العدل، تؤكد ميلا نحو النمو في النسبة بين البلاغات المرسلة والواردة".

وأشار المسؤول المالي، إلى أنه "تم بشكل عام، تعزيز الاتجاه نحو جودة أعلى للبلاغات، مع الأخذ بالاعتبار أيضا، الإرشادات المقدمة حول مؤشرات شاذة أكثر تحديدا، وتنفيذ أكثر وعيا لنهج قائم على تقييم المخاطر".

ولفت شليتزر في تقرير 2019، إلى أنه "تم في المجال الإشرافي إجراء عمليتي تفتيش ميداني في المصرف الفاتيكاني (IOR) مطلع يونيو الماضي، بهدف التحقق من الامتثال التقني للإطار التشريعي والتنظيمي الحالي فيما يتعلق بخدمات الدفع، وكذلك توفر جميع المتطلبات اللازمة لتقيد المؤسسة بخطط الدفع الخاصة بالمنطقة الأوروبية الموحدة".

وذكر، أن عملية التفتيش "الثانية كانت في أغسطس 2019، وركزت على التحقق من الامتثال فيما يتعلق بمنع ومناهضة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الأداء الفعال للتدابير والإجراءات المعتمدة".

المصدر: "آكي الإيطالية"