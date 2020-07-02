24 أغسطس موعد الحكم على مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

حددت محكمة نيوزيلندية يوم 24 أغسطس المقبل موعدا للحكم على الأسترالي برينتون تارانت الذي قتل 51 مصليا في مسجدين مدينة كرايست تشيرش العام الماضي.

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وقال كاميرون ماندر القاضي في المحكمة العليا بنيوزيلندا، إن الجلسة ستستمر ثلاثة أيام.

وأقر تارانت بجميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة كرايس تشيرش العليا هذا العام.

واتضح من بيان نشره تارانت عبر الإنترنت أن السبب الرئيسي الذي دفعه للجريمة هو كراهية المهاجرين.

وفي 15 مارس 2019، شهد مسجدا النور ولينوود في المدينة أسوأ مذبحة في تاريخ البلاد نفذها تارانت، حيث فتح النار من سلاح آلي على المصلين خلال صلاة الجمعة.

المصدر: رويترز