إيران تحذر إسرائيل والولايات المتحدة إثر حريق في منشأة نطنز النووية

بعد ساعات من تعرض منشأة نطنز النووية للحريق، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" مقالا ألمحت فيه إلى تورط دول معادية بينها إسرائيل والولايات المتحدة في الحادث.

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وقالت الوكالة: "إذا كانت هناك إشارات إلى عبور دول معادية خطوط إيران الحمراء بأي شكل من الأشكال، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة، فيجب إعادة النظر في استراتيجية إيران لمواجهة الوضع الجديد بشكل أساسي".

وذكرت "إرنا" أن حسابات مجهولة على وسائل تواصل اجتماعي إسرائيلية زعمت أن الدولة العبرية مسؤولة عن "محاولات التخريب".

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وقالت قناة "بي بي سي" الناطقة باللغة الفارسية، التي تعتبرها السلطات الإيرانية معادية، إنها تلقت بيانا "قبل ساعات" من الحادث من مجموعة تسمى "الفهود الوطنية" وأعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث.

وزعمت المجموعة أنها تضم "منشقين موجودين في الأجهزة الأمنية الإيرانية" وقالت إن الموقع استهدف لأنه ليس "تحت الأرض" وبالتالي لا يمكن إنكار الهجوم عليه.

ولم تقدم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفسيرا حول سبب الحريق الذي شب في وحدة قيد الإنشاء لتخصيب اليورانيوم بمفاعل نظنز النووي الخميس.

المصدر: أ ف ب