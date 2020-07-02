الهند تقرّ صفقة لشراء 33 مقاتلة روسية بـ2.4 مليار دولار

أقرت الحكومة الهندية صفقة لشراء 33 طائرة روسية مقاتلة وتحديث 59 أخرى، لتعزيز قوتها الجوية في ظل التوتر الحاصل على الحدود مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية، إن "شراء 21 طائرة ميغ-29 و12 مقاتلة سوخوي-30، سيكلف 181.48 مليار روبية (2.43 مليار دولار)".

وأضافت: "شراء الطائرات، سيكون إلى جانب تحديث 59 طائرة ميغ-29 أخرى، وهي محاولة لتلبية حاجة سلاح الجو لزيادة أسراب طائراته المقاتلة".

وأكثر من نصف العتاد العسكري الهندي روسي المنشأ، غير أن نيودلهي تحولت في السنوات العشر الماضية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل لشراء أسلحة إضافية.

وسجل التوتر بين الهند والصين أعلى مستوى له منذ سنوات في أعقاب اشتباك وقع الشهر الماضي في قطاع متنازع عليه من الحدود غرب الهمالايا، أودى بحياة 20 جنديا هنديا.

المصدر: "رويترز"