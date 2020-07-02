المراكز الأمريكية: إصابات كورونا تلامس 2.68 مليون والوفيات تتجاوز 128 ألفا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى مليونين و679 ألفا و230 شخصا بزيادة 54357 حالة عن الإحصاء السابق.

وقالت، إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 128024 حالة بتسجيل 725 وفاة".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض (كوفيد- 19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الأول من يوليو مقارنة بالتقرير السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يذكر أن "رويترز" أشارت إلى أن معدل الإصابات بكورونا بلغ أكثر من مليونين و801 ألف إصابة، وأن الوفيات سجلت أكثر من 131 ألف حالة.

المصدر: "رويترز"