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ترامب: 3 أدوية أمريكية مرشحة لتكون لقاحا ناجعا ضد كورونا

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ترامب: 3 أدوية أمريكية مرشحة لتكون لقاحا ناجعا ضد كورونا
AFP JIM WATSON
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال في حفل أقيم في البيت الأبيض: "هناك 3 أدوية مرشحة لأن تكون لقاحا لفيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص".

وأضاف: "اللقاحات الثلاثة جيدة حقا.. نعتقد أننا سنحصل عليها قريبا".

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وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

وأوضح كولينز أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بمعدل أكثر من مليونين و801 ألف إصابة، وأكثر من 131 ألف حالة وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر".

المصدر: "رويترز"

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