السلطات الأمريكية توافق على تجارب سريرية لـ 4 لقاحات ضد كورونا

أعلنت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) أنها وافقت على بدء تجارب سريرية على 4 لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة ستيفن هان، خلال مؤتمر صحفي له إن هناك 144 تجربة جارية للأدوية والعقاقير ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتوقع صدور النتائج نهاية الصيف الجاري أو بداية الخريف.

وأكد أنه تمت الموافقة على بدء التجارب السريرية لـ 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، فيما لا تزال 6 لقاحات أخرى قيد الدراسة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أطلقت في مايو الماضي مشروعا يهدف لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول يناير 2021.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين وعدد الوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات