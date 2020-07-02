الشرطة البريطانية تقبض على مجرمين في أكبر عملية لها على الإطلاق

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها قامت بأكبر عملياتها على الإطلاق حيث قبضت على مجرمين "عتاة"، وأحبطت آلاف المؤامرات بما فيها خطط قتل، وذلك بعد اختراقها خدمة اتصالات يستخدمها المجرمون.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، اليوم الخميس، إن "فك الشيفرة المستخدمة في منصة (إنغرو تشات)، التي وفرت للمجرمين خدمة تراسل فورية عبر الهاتف، وكانوا يستخدمونها لتنسيق أنشطتهم، مكنت المحققين بأنحاء البلاد من القيام بنحو 750 عملية ضبط".

وأضافت: "ساعد فك التشفير أيضا، فريقا متخصصا في منع عصابات متنافسة من تنفيذ جرائم خطف وإعدام، مما أجهض بنجاح أكثر من 200 تهديد للأرواح".

من جهته، قال مدير التحقيقات في الوكالة نيكي هولاند: "معا حمينا الناس باعتقال مجرمين متوسطي الخطورة والأباطرة، ممن يطلق عليهم (عتاة الإجرام)، والذين لا يمكن المساس بهم، وظلوا بعيدين عن أعين الشرطة لسنوات، والآن أصبح لدينا الدليل لمقاضاتهم".

وأشارت الوكالة، إلى أنها عملت مع شركاء دوليين منذ 2016، على فك شفرة منصة (إنغرو تشات)، التي وصفتها بأنها "خدمة اتصالات عالمية مشفرة يستخدمها المجرمون حصريا".

وأعلن محققون فرنسيون وهولنديون، قبل شهرين، عن اخترق المنصة التي يستخدمها 60 ألفا في مختلف أنحاء العالم من بينهم نحو 10 آلاف في بريطانيا، وتبادلوا المعلومات عبر الشرطة الأوروبية "يوروبول"، مما سمح للسطات بمراقبة رسائل المجرمين وتحركاتهم.

المصدر: "رويترز"