الهند.. الإصابات بكورونا تتجاوز 600 ألف

أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 19,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات في البلاد 604641 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة أن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 17834 بعد تسجيل 434 وفاة جديدة، في حين تماثل 11881 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليرتفع مجموع المتعافين إلى 359859.

ورغم تسجيل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة خلال الأيام الأخيرة، تواصل السلطات تخفيف قواعد العزل العام، حيث أعلنت الاثنين عن مرحلة جديدة من تخفيف القيود، لتسمح باستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار فرض العزل على بعض المناطق عالية الكثافة السكانية.

وتعتبر الهند رابع أكثر دول العالم إصابة بوباء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والبرازيل وروسيا.

المصدر: وكالات