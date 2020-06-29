الهند.. نحو 20 ألف إصابة جديدة يوميا بفيروس كورونا

سجلت الهند اليوم الاثنين إصابات جديدة بفيروس كورونا اقتربت من 20 ألف حالة، في حين مددت مومباي، المركز المالي بالبلاد، إجراءات العزل العام لشهر آخر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الصادرة اليوم الاثنين تسجيل 19459 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض طفيف عن 19906 حالات يوم أمس.

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ومددت ولاية مهاراشترا الغربية، التي سجلت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في البلاد، إجراءات العزل العام لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو، بعد ارتفاع الإصابات في مدنها الرئيسية مثل مومباي وبوني وأورانجاباد.

وشهدت مومباي تكدسا مروريا كبيرا في الشوارع الرئيسية التي تربط ضواحيها اليوم الاثنين بعد أن أقامت السلطات حواجز على الطرق لتنظيم القيود الجديدة على الحركة.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للسكان الذهاب للأسواق وصالونات الحلاقة والحدائق الواقعة على مسافة كيلومترين فقط من منازلهم، لكن طلب منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وأعفت السلطات الموظفين الذين يعملون من مكاتبهم من هذه القيود.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد حالات الإصابة.

لكن الخبراء قلقون من عدم قدرة المستشفيات الهندية على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الهند أكثر من نصف مليون والوفيات أكثر من 16 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز