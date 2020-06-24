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الهند تسجل ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات والإصابات بكورونا

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الهند تسجل ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات والإصابات بكورونا
Reuters Anushree Fadnavis
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شهدت حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأكدت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 465 وفاة و15968 إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الهند إلى 14476 حالة وفاة، فيما لا تزال في البلاد 183022 حالة نشطة للفيروس مقابل 258684 حالة شفاء.

وتتوزع معظم الإصابات النشطة بين ولايات ماهاراشترا ودلهي وتاميل نادو وكجرات.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الهند تتجاوز الأغلبية الساحقة في دول العالم من حيث معدل الوفيات جراء كورونا بالنسبة لعدد المواطنين.

المصدر: Hindustan Times

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