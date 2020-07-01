إيران.. إجمالي الوفيات بفيروس كورونا يقترب من 11 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرنية تسجيل 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و141 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230211، بينها 3081 حالة في وضع صحي حرج يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 141 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10958".



وفي الوقت نفسه لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 191487، كما تم إجراء 1693242 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

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وأوضح بيان الوزارة أن أقاليم خوزستان، كردستان، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، بوشهر، خراسان، كرمانشاه في حال صحية حمراء، كما تم تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة في أقاليم أصفهان، همدان، زنجان، كرمان، خراسان الشمالية، بوير أحمد، والعاصمة طهران.

وتظهر مؤشرات اليوم تراجعا في معدل الوفيات جراء كورونا لليوم الثاني على التوالي، بعد أن سجلت يوم أمس 160 حالة وفاة وهو أعلى معدل يومي لحالات الوفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: RT