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إيران.. 19 قتيلا و13 جريحا في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران

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إيران.. 19 قتيلا و13 جريحا في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران
RT
مصادر إعلامية: 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران
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قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء يوم الثلاثاء، إن 19 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرون، في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة طهران.

وقال جلال ملكي المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، إن الوفیات 15 امرأة و4 رجال، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 7 جرحى ميدانيا، فيما نقل 6 مصابين إلى المشفى.

وصرح حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، بأن الانفجار سببه تسرب للغاز.

ونفى إيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني، الأنباء التي تحدثت عن تسرب مواد مشعة جراء الحريق في المركز الطبي.

وأشارت مواقع إيرانية إلى أن الانفجارات وقعت في مركز "سينا" الطبي بشارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

وأفادت بأن الانفجارات تسببت في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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