بعد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين.. نتنياهو يلمح إلى تأجيل الضم

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماع عقده مع مسؤولين أمريكيين إلى تأجيل موعد البدء بإجراءات فرض سيادة إسرائيل على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت نتنياهو، في كلمة ألقاها أثناء مراسم تسليم وتسلم منصب المدير العام لوزارة الخارجية، إلى الاجتماع الذي عقده في وقت سابق من اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

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وقال: "أما أفي بركوفيتش، فقد تحدثت معه ومع السفير فريدمان وأفراد وفدهما عن مسألة السيادة الإسرائيلية التي نعمل عليها في هذه الأيام، والتي سنواصل العمل عليها خلال الأيام المقبلة".

ورأت وسائل إعلام إسرائيلية في تصريح نتنياهو تأكيدا على أنه لن تشرع في تطبيق إجراءات ضم المناطق المخصصة إلى إسرائيل بموجب "خطة السلام الأمريكية" المعروفة بـ"صفقة القرن" اعتبارا من يوم غد أول يوليو، كما تعهد مرارا.

وتقضي "صفقة القرن" التي أعلنها البيت الأبيض في يناير بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة.

ويرفض الفلسطينييون خطة ترامب وخطة ضم الأراضي التي يسعون لإقامة دولة عليها في المستقبل، ويقولون إن خطة ترامب متحيزة، وترى معظم الدول الكبرى أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية.

المصدر: RT