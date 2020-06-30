الخارجية الإيرانية: الاتهامات السعودية البحرينية لطهران لا أساس لها من الصحة

دعت الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات"غير الحكيمة والتبعية العمياء لأمريكا".

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية:" دعم مطلب الممثل الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران من قبل دولة قتلت آلاف النساء والأطفال في اليمن بأسلحة أمريكية مجرد دعابة مرة".

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وأضاف البيان: "تدعو الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات غير الحكيمة والتبعية العمياء لأمريكا، والإيمان بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر إطاعة أمريكا".

وتابعت الخارجية:" نستغرب أن توجه السعودية اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى إيران، وهي ذاتها مصدر الإرهاب والتطرف في المنطقة، والداعمة للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

ودعت الولايات المتحدة والسعودية المجتمع الدولي إلى تمديد حظر التسليح الأممي المفروض على إيران، خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، إلى السعودية ولقائه مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، حيث بحثا التعاون الثنائي بين الدولتين والجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "الخطر الإيراني على أمن المنطقة والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار".

المصدر: RT