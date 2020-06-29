واشنطن والرياض: إيران ستزداد عدائية في حال رفع حظر التسليح الأممي عنها

دعت الولايات المتحدة والسعودية اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى تمديد حظر التسليح الأممي المفروض على إيران.

وصرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أثناء مؤتمر صحفي، أنه بحث ضرورة التصدي لـ"الأعمال الإجرامية الإيرانية" مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بشأن إيران براين هوك.

وحمل الجبير إيران المسؤولية عن "تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم"، بما في ذلك جماعة الحوثيين اليمنية التي اتهمها الوزير بشن 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.

وتابع: "نطالب المجتمع الدولي بتجديد حظر الأسلحة عليها (إيران) لأنها ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح".

من جانبه، أكد هوك أثناء المؤتمر اعتراض شحنات أسلحة إيرانية متوجهة إلى اليمن في نوفمبر وفبراير الماضيين.

وحذر المبعوث الأمريكي من أن رفع حظر التسليح سيشجع حكومة إيران على التمادي وسيجلب مزيدا من عدم الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة أن يصغي مجلس الأمن الدولي إلى مواقف دول المنطقة بخصوص "الحاجة إلى تمديد حظر التسليح بحق إيران".

يتبع..