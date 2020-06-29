الهند تحظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة معظمها صينية

قالت الهند في بيان يوم الاثنين، إنها حظرت 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها تطبيقات صينية.

من بين التطبيقات التي حظرتها "تيك توك" و"بايت دانس" والمتصفح الخاص بموقع "علي بابا" و"وي تشات"، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن التطبيقات "تضر بسيادة ونزاهة الهند والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام".

ويأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين الدولتين المسلحتين نوويا في وقت سابق من الشهر الجاري أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا.

المصدر: رويترز