من بينها وزارات سيادية.. رئيس غينيا بيساو يقيل خمسة وزراء

أقال رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، خمسة وزراء منهم وزيرا الدفاع والداخلية وذلك وفقا لمرسوم نشر يوم الأحد.

ولم يكشف إمبالو عن سبب إقالة الوزراء المنتمين جمعيهم إلى حزب "ماديم" الذي يتزعمه الرئيس أو أحزاب موالية له.

وزاد الإجراء من الغموض السياسي في البلد الصغير الواقع بغرب إفريقيا بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في ديسمبر، علما أن صاحب المركز الثاني دومينغوز سيموز بيريرا وحزبه القوي "الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" يطعن في فوز الرئيس.

وقال موقع "ديتادورا دي كونسينسو" المؤيد للحزب الإفريقي في تحليل عقب صدور المرسوم "إنها استراتيجية عمر سيسوكو إمبالو للفوز بالأغلبية في البرلمان".

وتأتي إقالة الوزراء قبيل جلسة برلمانية يوم الاثنين يتوقع أن يختار فيها النواب التحالفات السياسية التي سيحق لها حكم البلاد.

المصدر: رويترز