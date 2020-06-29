المكسيك.. 267 وفاة و4050 إصابة بـ"كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأحد، عن وفاة 267 شخصا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 26648 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4050 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 216852 حالة إصابة.

وسجلت السلطات الصحية في البلاد 602 وفاة يوم السبت و4410 إصابات، فيما أعلنت يوم الجمعة عن وفاة 719 و5441 إصابة، كما وثقت 736 حالة وفاة و6077 إصابة يوم الخميس.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات