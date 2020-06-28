قتيلان وجرحى جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين جراء إطلاق نار تعرض له مركز توزيع لشركة "والمارت" التجارية على أطراف مدينة ريد بلاف بشمال ولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة مقاطعة تيهاما أن المهاجم اقتحم أمس السبت المركز بسيارته ثم أطلق النار على الموظفين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة أربعة آخرين، وهم في حالة جيدة ويتلقون العلاج في مستشفى.

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وأشارت الشرطة إلى أن حريقا نشب في المركز، لم يتم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم أضرم النار في المركز أو جاء ذلك صدفة جراء عملية الاقتحام.

ولدى وصول قوات الشرطة إلى موقع الحادث، أطلق المهاجم رصاصات على الضباط، وأصيب بالنيران المضادة وتوفى لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأكدت الشرطة أن المهاجم رجل من ذوي البشرة السمراء في سن 31 عاما يدعى لويس لاين، وهو من سكان مدينة ريدينغ وسبق أن عمل كموظف في المركز المستهدف، وأقيل في فبراير 2019 بسبب غيابه عن مكان العمل.

وجاء الهجوم بعد ساعات من حادث إطلاق نار آخر خلف قتيلا في متنزه بمدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية