رئيسة برلمان صربيا تصاب بكورونا

أفادت وكالة "تاينوغ"، اليوم السبت، بأن رئيسة البرلمان الصربي مايا غويكوفيتش (57 عاما)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة، أن غويكوفيتش، تعاني من التهاب رئوي، وهي ترقد في مستشفى للمرضى المصابين بكوفيد-19، وتتلقى العلاج هناك.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد. وخلال ذلك لم تظهر على الوزير أية أعراض للمرض، وهو في وضع صحي جيد، ويتواجد حاليا في عزلة ذاتية.

الوزير المذكور، كان ينوي المشاركة في احتفالات عيد النصر في موسكو، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المرض.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في صربيا، 13792 شخصا، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض 267 وفاة.

المصدر: تاس