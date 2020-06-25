بريطانيا.. ارتفاع حاد في الإصابات اليومية بكورونا

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم الخميس ارتفاعا بنحو ضعفين مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 1118 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 653 إصابة أمس، وذلك بعد أن شهد معدل الإصابات الجديدة تراجعا على مدى خمسة أيام متتالية.

As of 9am 25 June, there have been 8,710,292 tests, with 167,023 tests on 24 June.



307,980 people have tested positive.



As of 5pm on 24 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 43,230 have sadly died.



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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 307980.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم رصد 149 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال 24 ساعة (مقابل 154 وفاة أمس و171 وفاة الثلاثاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 43230 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: RT