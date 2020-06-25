تعميم تركي بخصوص سفر كبار السن

أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما جديدا بخصوص السماح للمواطنين فوق سن 65 عاما بالسفر بين الولايات التركية الـ81.

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وذكر التعميم اليوم الخميس، أنه سيتمكن المواطنون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، من السفر إلى أي ولاية تركية، شريطة الحصول على "تصريح سفر".

وأوضح أنه لن يسمح بسفر الأشخاص الذين أجروا عمليات زرع أعضاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والذين يعانون من نقص في المناعة، ومرضى الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن التقديم على تصريح أذن السفر يتم عبر رقم هاتف مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي "199" أو عبر نافذة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet).

وشدد التعميم على ضرورة إحضار وثيقة إثبات حجز الفندق أو سندات ملكية للعقار أو عقد إيجار، أثناء تقديم طلب تصريح السفر.

وسجلت تركيا، أمس الأربعاء، 1386 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 164 ألفا و234 شخصا.

المصدر: الأناضول