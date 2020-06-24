تركيا.. تسجيل 24 وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء تسجيل 24 حالة وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى أن بلاده استطاعت تفادي اندلاع موجة ثانية من العدوى.

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وأعلنت الصحة التركية تسجيل 1492 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الفائتة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 191 ألفا و657.

كما أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 5025، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 914، فيما وصل عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 356.

وسجلت تركيا كذلك، 1386 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 164 ألفا و234، في حين وصل العدد الكلي لاختبارات كورونا إلى 3 ملايين و83 ألفا و121.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة التركي، إن الإجراءات المشددة حاليا لمكافحة الوباء في تركيا، تأتي استعدادا لمرحلة مقبلة سيتم خلالها اعتماد تدابير أقل.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن عدم ارتداء الكمامات يعد انتهاكا للحقوق الفردية، مشيرا إلى أن معدل أعمار وفيات كورونا ارتفع من 71 قبل 16 مايو إلى 74 في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن أعباء المشافي حاليا أقل من السابق، ومعدل المرضى في وحدات العناية المركزة والخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي مستمر بالانخفاض.

وحول الارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات مؤخرا، قال قوجة: يمكننا التأكيد بسهولة أننا لم نسجل موجة ثانية، وما نشاهده هو تأثيرات الموجة الأولى.

المصدر: الأناضول