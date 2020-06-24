قريبا.. استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا

قال السفير التركي في موسكو محمد صامصار، إن مسؤولين من الدولتين، على تواصل دائم من أجل استئناف الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب السفير صامصار، عن أمله باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال يوليو القادم، إثر تعليقها في الفترة الماضية في إطار تدابير مكافحة كورونا..

وأفاد بأن بلاده اتخذت التدابير الضرورية في جميع المرافق السياحية، لتستقبل زوارها من السياح الروس بشكل آمن.

وأشار إلى أن تركيا، أطلقت برعاية وزارة الثقافة والسياحة وبمساهمة من وزارات الصحة والنقل والداخلية والخارجية "برنامج شهادة السياحة الآمنة"، الذي سيكون ساريا بداية من موسم صيف العام الحالي.

ولفت السفير، إلى أن شهادة السياحة الآمنة، تغطي مجموعة واسعة من التدابير التي يتعين اتخاذها، من النقل إلى الإقامة، إلى الحالة الصحية للعاملين في المرافق والمسافرين.

وأكد أن هذه الشهادة التي ستصدر من قبل هيئات تصديق دولية، ستوثق استيفاء شروط ذات مستوى عال من الصحة والنظافة في المرافق الخدمية مثل المطارات ووسائل النقل والمطاعم وأماكن الإقامة.

وأكد أن العلاقات بين تركيا وروسيا لا تقتصر على المجال السياحي فقط، وأن البلدين يبذلان جهودا كبيرة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية رغم الصعوبات الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى اهتمام السياح الأتراك أيضا بزيارة روسيا، موضحا أن استمرار موسكو في فرض التأشيرة على المواطنين الأتراك يشكل عائقا أمام هذا الإقبال.

وأعرب في هذا الصدد عن إيمانه بتسجيل زيادة كبيرة في عدد السياح الأتراك في روسيا، في حال إلغاء التأشيرة المفروضة عليهم.

المصدر: وكالة الأناضول