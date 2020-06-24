الحرس الوطني الأمريكي ينشر قوات لحماية التماثيل في واشنطن

قرر الحرس الوطني في واشنطن نشر عناصر غير مسلحين لتعزيز أمن التماثيل في العاصمة الأمريكية، على خلفية الأحداث المتواصلة في البلاد.

وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني روبرت بيرينو اليوم الأربعاء في بيان تلقت شبكة "سي إن إن" نسخة منه: "استجاب الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا لطلب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين وأرسل عناصر غير مسلحين مع وضع آخرين في حالة تأهب".

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وأوضح البيان أن هؤلاء العناصر سيساعدون أجهزة الأمن المحلية في تأمين التماثيل والبنى التحتية الحساسة.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول دفاعي تأكيده أن وزير الجيش رايان مكارثي وقع أمس على مذكرة تسمح باستخدام قوات الحرس الوطني في حماية التماثيل بالعاصمة، تلبية لطلب قدمته شرطة المتنزهات الوطنية.

وأكدت "سي إن إن" تكليف نحو مائة عنصر من الحرس الوطني بهذه المهمة حتى الآن، وقد يرتفع عددهم إلى 400 عند الضرورة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية موجة أعمال إسقاط وتدنيس تماثيل الشخصيات التاريخية التي يعتبرها المتظاهرون المحتجون على العنصرية على صلة بالتمييز العرقي.

المصدر: سي إن إن