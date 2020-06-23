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ترامب يهدد مخربي تمثال جاكسون بالسجن 10 سنوات

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ترامب يهدد مخربي تمثال جاكسون بالسجن 10 سنوات
Reuters
تمثال الرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون
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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على محاولة بعض المحتجين إزالة تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون قرب البيت الأبيض، وهددهم بعقوبة السجن المطول.

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وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "تم القبض على عدد من الأشخاص في العاصمة بتهمة التخريب للتمثال الرائع لأندرو جاكسون في لافاييت بارك، بالإضافة إلى التشويه الخارجي لكنيسة سانت جون".

وأضاف: "10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى. احذروا!".

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمس الاثنين بعد محاولتهم إسقاط تمثال الرئيس جاكسون، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قامت الشرطة بحماية التمثال، ودفعت بالمتظاهرين بعيدا.

وجاكسون كان جنرالا في الجيش الأمريكي، ووقّع خلال ولايته الرئاسية على قانون لترحيل الهنود، وتهجير الآلاف من الأمريكيين الأصليين إلى أماكن أخرى.

المصدر: RT

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