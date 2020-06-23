طهران: أوروبا دمية بيد واشنطن وترامب وبولتون ممل وأحمق

هاجم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بريطانيا وفرنسا وألمانيا، واصفا إياها بـ"الدمى التي تتلاعب بها الإدارة الأمريكية".

وكتب شمخاني في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على "تويتر"، أن مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، وصف الرئيس دونالد ترامب في كتاب مذكراته الأخير بـ"متقلب المزاج والأحمق"، قبل أن يرد عليه الأخير ويصفه بـ"الممل والأحمق" أيضا.

وتساءل شمخاني: "لماذا تجاهلت أوروبا المؤامرة المشتركة للأحمقين غير المؤهلين وانسحبت من الاتفاق النووي، بل وتحولت إلى دمية بيد الأمريكيين من خلال إعلان قرار ضد إيران؟".

In his book, #Bolton called #Trump a "stupid & idiot," and Trump called him a "Inadequate stupid". Why did Europe ignore the common outcome of two incompetent idiots in leaving #JCPOA and played into their ground by presenting an anti-Iranian resolution? — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) June 23, 2020

وتأتي تغريدة شمخاني إشارة إلى تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي، مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

المصدر: RT